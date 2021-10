Co to w ogóle jest, że parlament UE czy rząd państwa członkowskiego chce ukarać inne państwo członkowskie? To jakieś niebywałe obyczaje.

Tramwaj właśnie miał ruszyć z przystanku, gdy niespodziewanie przed motorniczym pokazał się mundurowy z dyktą. Były na niej słowa: „Proszę wysiąść”. Prowadzący tramwaj uchylił okienko: – Ale przecież mi nie wolno, przepisy zakazują… – powiedział. Nie dokończył, bo dwóch pasażerów chwyciło go od tyłu za ramiona, a ten w mundurze założył mu kajdanki. Biedak krzyczał, ale w kilka sekund został wywleczony z tramwaju. Pasażerowie w maseczkach zastygli w bezruchu.