Z ostatniej strony

Zastępca RPO Maciej Taborowski tłumaczy w „Newsweeku”, dlaczego wyrok TK Julii Przyłębskiej o nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem unijnym jest groźny: „Ludziom może się wydawać, że nic się na razie nie dzieje: chodzą do pracy, robią zakupy, dzieci rosną, samochody jeżdżą, ale to będzie kapało. Gdy w końcu zabraknie pieniędzy na drogi, kolej, na oczyszczalnie ścieków, edukację, projekty z zakresu ochrony środowiska, to zobaczymy skutki tego wyroku. Albo jak polscy przedsiębiorcy będą mieli problem z wyegzekwowaniem polskich wyroków za granicą.