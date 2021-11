Zdjęcia z granicy

Rolnik z okolic Narewki mówi o uchodźcach: to są nieszczęsne ludzie, a tu ich gnębią. Ja mam 70 lat i takich rzeczy nie widziałem, oni ich jak bydło traktują, przedwczoraj zabrali ich z pustej chatki i gazem psikali.

Hajnówka. Spokojna ulica z zadbanymi przedwojennymi domami z drewna. Siedzimy w jasnej i przytulnej kuchni. Anna K., młoda kobieta, najpierw spokojnie relacjonuje, co widziała w lesie, ale w pewnym momencie wybucha płaczem. – Nie myśl, że jesteśmy beksy z lasu, my naprawdę się ogarniamy, zbieramy rzeczy, próbujemy robić, co możemy, ale tego się znieść nie da, na to patrzeć nie można. Ludzie umierają w lesie, a to, co państwo polskie ma im do zaproponowania, to są kolejne szwadrony wojsk, wyłapujące ich i wywożące na ziemię niczyją.