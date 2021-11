Kariera płk. Pragi. Człowiek Kuchcińskiego na granicy

Komendant Praga był jak dotąd oceniany przez pograniczników jako „dbający”.

Skromny, z wąsikiem, nierozmowny. Ktoś zauważył, że mówi jak ksiądz. Na stronach straży granicznej brak jego biogramu, nie sposób dowiedzieć się czegokolwiek z wydziału prasowego. Do 2016 r. jakby nie istniał – nigdzie nie ma o nim żadnej wzmianki. Gdy Tomasz Praga obejmował szefowanie strażą graniczną, nikt w środowisku go nie znał. – Ponoć jego rodzice mieli działkę po sąsiedzku z rodziną Kuchcińskiego – mówi wysoki rangą oficer SG. – Jego żona jest koleżanką żony Kuchcińskiego i to stąd – utrzymuje kolejny.