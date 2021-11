Dokąd zawracać uchodźców

Po wejściu w życie tzw. ustawy wywózkowej straż graniczna powinna w stosunku do każdej osoby zatrzymanej po nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy przyjąć wniosek o ochronę lub wydać decyzję o „zobowiązaniu do powrotu”. Tyle że cofnięcie na Białoruś łamie ustawę wywózkową, bo nic nie wskazuje na to, że Białoruś jest dla zatrzymanych krajem bezpiecznym. Ale nie ma nadziei, że polskie władze będą respektować prawo.

Zawrócenie do kraju, z którego bezpośrednio przybyli, nazywa się readmisją.