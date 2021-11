Za antypolonizm do Prokuratury

Jacek Kurski obrazy munduru nie wybacza. Z TVP żegna się zatem Barbara Kurdej-Szatan, aktorka, gwiazda sieci śledzona na Instagramie przez ok. 1,5 mln osób. To tutaj napisała o funkcjonariuszach straży granicznej: „To jest ku... a »straż graniczna«????? »Straż«?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!!!! (…) Mordercy!!!! Chcecie takiego rządu wciąż????? (…)”. Wpis usunęła i przeprosiła za nadmiar emocji, zapewniając, że szanuje pracę mundurowych.