Elastyczni

Weszliśmy właśnie w siódmy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Polska stała się kołem zamachowym europejskiej gospodarki, a my, jako społeczeństwo, jesteśmy trochę rozleniwieni i zepsuci komfortem życia. Prawa człowieka są oczkiem w głowie naszej cenionej w świecie demokracji, a pieniądze z budżetu władza równo dzieli, podobnie jak stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Czyli uczciwie. Słowo to nabrało zresztą w ostatnich latach nowych barw i wzbogaciło nasz język. Na przykład: były wójt Pcimia uczciwie doszedł do swojego wielomilionowego majątku.

Aż tu nagle kryzys na granicy z Białorusią.