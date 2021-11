Oświatowy kataklizm. Huragan zakażeń i kwarantann

Huragan zakażeń i kwarantann przetacza się przez szkoły rotacyjnie.

Pod koniec ubiegłego tygodnia w prawie 20 proc. szkół i w 5 proc. przedszkoli częściowo lub całkowicie zawieszona była praca stacjonarna. To prawie 5 tys. podstawówek, liceów, techników, szkół branżowych i przedszkoli – z tego w samej Warszawie ponad 400, a w województwie śląskim ponad 600. Czy to znaczy, że w 80 proc. szkół trwa normalna praca? W żadnym razie. Huragan zakażeń i kwarantann przetacza się przez szkoły rotacyjnie. Można szacować, że mniej lub bardziej dotkliwie przewiał już placówki aktualnie nieobecne w statystykach i że zaraz do nich wróci.