Władza albo życie

Ponieważ ludzie nie chodzą po pasach na jezdni, to po co malować pasy?

Prezydent Duda opowiadał niedawno, jak to on waży racje stron, jedna strona – druga strona, druga strona – pierwsza strona, która przeważy i pomoże podjąć decyzję. W tym, że politycy kalkulują, knują, a czasami nawet myślą, nie ma niczego złego, ale istnieją granice wyrachowania i cynizmu. Rząd niebezpiecznie je przekracza, przynajmniej w sprawie pandemii i migrantów. Co bowiem „waży” na swojej wadze Temida na Nowogrodzkiej? Na jednej szali – nowe obostrzenia, które mogą ocalić tysiące ludzi.