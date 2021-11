Z ostatniej strony

O proporcjach i rozsądku pisze Marek Palczewski w „Angorze”: „Wydawałoby się, że nie damy się zwariować, ale wydaje się, że daliśmy. Nie można lekceważyć tego, co dzieje się na granicy, ale demonizowanie zagrożenia, kreacja strachu i militarnej obsesji przekroczyły już granice zdrowego rozsądku. Jeśli z powodu kilku tysięcy emigrantów ma być zagrożony byt państwowy Polski, to strach pomyśleć, co by było w przypadku większego niebezpieczeństwa. Może więc warto z tego balonu tromtadracji i hurrapatriotycznej szopki upuścić trochę powietrza?