Służby na Pegasusie

Tydzień temu Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów i stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia poinformowała o komunikacie, który przesłała do niej firma Apple. Wynika z niego, że mogła ona paść ofiarą ataku oprogramowania szpiegującego wykorzystywanego przez niektóre rządy, a co za tym idzie – być narażona na atak i inwigilację ze względu na swoją działalność. Ostrzeżono ją również, że zaatakowane urządzenie może udostępniać znajdujące się na nim wrażliwe dane, a atakujący mogą mieć dostęp do kamery i mikrofonu.