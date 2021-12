Bojowy minister

Szef resortu obrony źle znosi kryzys na granicy. Puszczają mu nerwy, język przepełnia agresja, a decyzje radykalizm. Już kiedy Mariusz Błaszczak stał u boku Mariusza Kamińskiego podczas pamiętnej prezentacji pełnej perwersyjnych zdjęć, widać było przemianę. Ugrzeczniony wizerunek porzucił całkiem, mówiąc o powszechnie znanym generale, który upomniał się o aprowizację dla żołnierzy na granicy: „Nie chcę nawet wymieniać nazwiska tego typa”. Wcześniej – co sam przyznał – pod wpływem krytyki pojechał na granicę, aby zjeść kolację z żołnierzami i przekonać się, co dostają do jedzenia.