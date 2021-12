Prezes to ma klawe życie

Ledwo prezes Kaczyński otworzy rano oczęta, ledwie zdąży się przeżegnać, a już dostaje prezenty.

Chyba nikt już nie wątpi, że to jest ulubiony prezes Pana Boga. Inni modlą się bez końca, leżą krzyżem, zmawiają pacierze – i nic. Tymczasem Kaczyński, który grzeszy nawet przez sen, jest pamiętliwy, mściwy, zły jak osa, drobiazgowy, nieufny i podejrzliwy, dostaje prezenty zewsząd i całodobowo. Wprost nie może się uwolnić od Mikołaja. Trzy najnowsze prezenty to pandemia, konflikt z Łukaszenką i wojna domowa w Agorze. Lepiej nie mógł sobie wybrać. Mikołaj wie, co prezes lubi najbardziej.