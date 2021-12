Mizerski na bis

Obrońcy doktora Maciąga uważają, że uczeni tacy jak on mają pełne prawo do posiadania swoich poglądów i nie można ich z tego powodu wykluczać i pozbawiać możliwości pracy naukowej.

Czytam, że na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym straszy niejaki doktor Maciąg głoszący na zajęciach z socjologii, że naturalnym miejscem dla kobiet jest kuchnia i że powinny one wychodzić za mąż, bo nawet w nieudanych związkach będą szczęśliwsze od singielek. Natomiast homoseksualizm to w opinii Maciąga rodzaj nerwicy, którą lobby homoseksualnemu w Amerykańskim Towarzystwie Psychiatrycznym udało się wykreślić z listy chorób i doprowadzić do uznania jej za orientację seksualną.

Jesteśmy przerażone i zdruzgotane – wyznają studentki pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu, które poskarżyły się samorządowi wydziału, że doktor wygłasza na zajęciach prywatne poglądy sprzeczne z wiedzą medyczną.