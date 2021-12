Pozory i prowizorka

W pierwszej dekadzie grudnia zmarło w Polsce z powodu covidu 4345 osób. Ale rząd, ogłaszając restrykcje na czas zbliżających się świąt, raczej nie brał pod uwagę tej tragicznej statystyki. Bo gdyby przejmował się skutkami jesiennej fali pandemii, już dawno wprowadziłby obostrzenia, przekonywał do szczepień i utrudniał życie niezaszczepionym, a przede wszystkim – egzekwował to, co sam polecił obywatelom, choćby noszenie maseczek.

Pakiet nowych zasad, z których część wchodzi w życie 15 grudnia (wprowadzenie zaostrzonych limitów w środkach transportu, hotelach, restauracjach, siłowniach, placówkach kulturalnych i kościołach), część 20 grudnia (nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich), a część zacznie obowiązywać dopiero od 1 marca (obowiązkowe szczepienia dla personelu medycznego, służb mundurowych i nauczycieli) wskazuje na to, że chodzi tu bardziej o stworzenie wrażenia niż skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu wirusa.