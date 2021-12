Do Sylwestra Chęcińskiego

Mój Sylwku drogi, piszę ten list w sytuacji mało korespondencyjnej, ale jak tu inaczej się z Tobą skontaktować?

Wiem, że Twoja odpowiedź brzmiałaby: najlepiej bezpośrednio. Tak jak Newton spotkał się z Sokratesem. W zaświatach, czyli w geometrii jeszcze mi nieznanej.

Przeszedłeś do historii kina i sobie to zawdzięczasz. Łódzka filmówka dla chłopaka z małego biednego Suśca była niczym baśń z tysiąca i jednej nocy – wspominałeś. – Łeb miałem pełen marzeń i planów, a żołądek pusty. Wiedziałem jedno, te studia muszę skończyć jako reżyser. Sylwek, ty wiejski strachu na wróble, który długo nawet nie wiedziałeś, że taki zawód istnieje, musisz się przebić do świata!