Euro tak, Unia nie

Co zapamiętamy z roku 2021.

To zagrożenie, które niezmiennie wisi nad Polską pod rządami PiS. Kwestionowanie zasad państwa prawa, ignorowanie orzeczeń unijnych sądów, oderwanie od wspólnotowości, marsz w kierunku Wschodu. Do tego podsycanie eurosceptycznych nastrojów i wspieranie nacjonalistycznych bojówek. W mijającym roku władza dała kolejne przykłady na to, że z Unią jej nie po drodze, i jedyne, co partię Kaczyńskiego trzyma w UE, to płynące do Polski euro. Stąd październikowy wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, w którym orzeczono wyższość prawa polskiego nad prawem unijnym.