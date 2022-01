Z ostatniej strony

W „Przeglądzie” Robert Walenciak przyjrzał się najważniejszym postaciom polityki w 2021 r. Wybraliśmy opis Mariusza Błaszczaka: „Człowiek o charyzmie pieczarki. (...) Jest kilku Błaszczaków w jednym i mam kłopot, by powiedzieć, który ważniejszy. Pierwszy to wierny sługa wiadomo kogo. Drugi to partyjny gracz, który sprawnie przejął MON po Macierewiczu i w ogóle umiejętnie funkcjonuje w aparacie władzy. Morawiecki może mu nagwizdać. Trzeci – to dostojnik, mocno przejęty swoją osobą, chcący wyglądać groźnie i majestatycznie.