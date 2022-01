Wybory na Pegasusie

Demokratyczne wybory to warunek konieczny (choć nie wystarczający) demokracji – a i to z zastrzeżeniem, że nie wpływają na nie okoliczności zakazane przez prawo. I że wybory są równe: tak dla uprawnionych do głosowania, jak i dla tych, na których się głosuje. Właściwości Pegasusa: śledzenie totalne i „zasysanie” danych z przeszłości, nijak się mają do przesłanek legalnej inwigilacji operacyjnej. Zgodę sądu można więc tu co najwyżej wyłudzić, licząc na nieświadomość czy brak dociekliwości sędziego.