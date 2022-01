Zawsze dzwoniłem do Basi Krafftówny w imieninowe grudniowe przedpołudnie.

Spotkanie odkładaliśmy, od wielu już lat, na przedświąteczne kolędowanie z przyjaciółmi w teatrze Krystyny Jandy. – Prezentów mi nie przynoś, nie zapomnij tylko zabrać organków – mówiła Basia. Wtedy ja musiałem odpowiedzieć: – A ty weź kapcie! – Te nasze kapcie to chyba będą wieczne – zaśmiewała się krótkim sopranowym hi, hi, hi. No, trzeba przyznać, że utrzymały się prawie 60 lat.

Pierwszy raz Baśkę widziałem na scenie w „Paradach” Potockiego w 1958 r.