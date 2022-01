Z ostatniej strony

Jeszcze jedna przepowiednia polityczna na 2022 r. Roman Giertych dla wiadomo.co: „Wydaje mi się, że w tym roku (…) będziemy świadkami erupcji negatywnych emocji wobec władzy, co może doprowadzić do zmiany większości sejmowej, bo nikt nie lubi być w środowisku, które jest powszechnie opluwane. (…) za tym pójdzie chociażby zmiana marszałka i powstanie nowego rządu. To zresztą moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, aby wybory przygotował rząd techniczny, który doprowadzi do tego, żeby przynajmniej telewizja nie używała materiałów z Pegasusa, aby nie zatrzymywano polityków opozycji pod fałszywymi zarzutami w trakcie kampanii itd.