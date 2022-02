Znowu zdalnie

Nie sprawdziły się formułowane z początkiem stycznia nadzieje ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na to, aby „nawet jeżeli dzieci trafią do szkół i dojdzie do eskalacji zakażeń”, to przerwa związana z feriami „w naturalny sposób będzie powstrzymywała rozwój pandemii”.

W połowie ubiegłego tygodnia – przy ponad 50 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie – częściowo lub całkowicie zawieszone były zajęcia w jednej trzeciej podstawówek i jednej czwartej szkół średnich.