Główny Urząd Statystyczny w rekordowym tempie podliczył dane i przekazał pierwsze wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który zakończył się we wrześniu zeszłego roku. Liczbą dnia jest liczba ludności Polski na 31 marca 2021 r. – 38 mln 179 tys. 800 osób. Przy czym zabrakło informacji, że jest to liczba ludności kraju według tzw. krajowej definicji miejsca zamieszkania. – To nie jest tak, że fizycznie w Polsce mieszka tylu Polaków. Część z tych osób jest tu jedynie zameldowana, a żyje i pracuje za granicą – prostuje prof.