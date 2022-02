Niemoralny transfer

Z okazji filmu „Gierek” chciałbym przypomnieć prawdę epoki: „Chcesz cukierka? Idź do Gierka. Gierek ma, to ci da”.

Jest zaiste jakieś iunctim pomiędzy jednoczącą naród miłością do towarzysza Gierka, taką, co to nigdy nie rdzewieje, a wielkim, narodowym kochaniem 500+, co to jest jak skała, na której Jarosław zbudował swój Kościół. Ale żeby ten przypadek bezwstydnego i cynicznego populizmu pochwalał nawet taki liberał jak prof. Antoni Dudek? Gdy usłyszałem w radiu z jego złotych ust, że „500 plus” należy zapisać PiS na plus, gdyż czas już, aby bogatsi podzielili się z biedniejszymi, to postanowiłem popełnić polityczne samobójstwo i powiedzieć, co myślę o tej sprawie, a przy okazji o kilku innych.