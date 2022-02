Wieloletnia polsko-czeska wojna o Kopalnię Węgla Brunatnego Turów kończy się dość upokarzającym dla nas pokojem. Choć być może to tylko rozejm. Po wielomiesięcznych negocjacjach Polska przyjęła większość czeskich żądań, które wcześniej uznawaliśmy za niewarte dyskusji. Płacimy dziś za to reparacje wojenne. 35 mln euro wyasygnuje budżet, a 10 mln euro – właściciel kopalni, czyli PGE. Do tego dochodzą zobowiązania dodatkowe: budowa podziemnego ekranu zapobiegającego ucieczce wód z Czech do leżącej tuż za granicą niecki kopalni, a także ekranów naziemnych chroniących mieszkańców kraju libereckiego przed kopalnianym pyłem i hałasem.