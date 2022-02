Panta rhei

Ale z tą płynną nowoczesnością to dajcie spokój, no kto to widział!

Żyje sobie człowiek poczciwie tyle lat na tym świecie. Nauki pobrawszy w szkole i w kościele, zdaje się wiedzieć, co czarne, a co białe, że diabeł nie może być zbawiony i jaki jest najlepszy przepis na prawdę i życie. Tymczasem rozgląda się ostatnio wokół i najlepsze, co przystaje mu do oceny realiów, to to krótkie zdanie z Manifestu komunistycznego, w którym Marks i Engels pisali, że „Wszystko, co stanowe i znieruchomiałe, znika, wszelkie świętości zostają sprofanowane i ludzie są nareszcie zmuszeni patrzeć trzeźwym okiem na swe stanowisko życiowe, na swoje wzajemne stosunki”.