Ten cały Pegasus nieźle dał PiS w kaczy kuper. Tak by powiedział mój dziadek Franciszek, który bardzo lubił oceniać polityczne wydarzenia.

Dziadek był szewcem na Mokotowskiej w Warszawie i język literacki miał przaśny. Jednak do tego, co teraz rządzący robią z Polską, język dziadka byłby zbyt wykwintny. No bo samemu sobie tak nakłaść po mordzie, a potem skarżyć się narodowi, że to opozycja ich leje? Leją, leją lewym podbródkowym, zaś prawym prostym poprawiają, ale do nokautu daleko. I trzeba uważać, żeby samemu nie oberwać.

Gdyby Kaczyński miał pewność, że Kukiz zostanie przewodniczącym sejmowej komisji śledczej w sprawie niszczarki ludzkich życiorysów, może by się i zgodził.