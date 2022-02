Pegaz zdębiał

Kiedy czytacie te wiadomości wysłane do polityków od służb podszywających się pod operatora komórkowego, pod sklep z odzieżą albo pod ich własną partię, nie macie poczucia, że jesteśmy całkowicie bezbronni?

Kiedy po raz pierwszy napisano w Polsce o systemie Pegasus, znowu mi się przypomniało, że żyjemy w realizującej się na naszych oczach kompletnie szalonej dystopii. Tylko za mało o tym mówimy, jakbyśmy próbowali udawać, że wcale tak nie jest. Żyjemy sobie w całkowicie nieuzasadnionym poczuciu, że nasze życie bardziej należy do nas niż do kogoś innego, bo po pierwsze nie jesteśmy nikim superważnym, nikim wielce sławnym ani też nie zajmujemy się polityką, po drugie jednak ostatecznie no to jest tu jakaś trochę jeszcze demokracja, bo przecież to w końcu Europa, są jakieś tam prawa i dyrektywy unijne oraz RODO, a po trzecie – naprawdę mamy inne problemy na głowie, prąd, gaz, kredyt, covid, zaś dystopia nawet jeśli jakaś jest, to przywykliśmy i już.