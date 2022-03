O ugruntowaniu cnót niewieścich

Warto powtórzyć za klasyczną etyką: cnót niewieścich oczekuje się również od mężczyzn!

Chciałbym mieć cnoty niewieście, podobnie jak męskie. A także młodzieńcze i starcze. Niestety, nie można mieć wszystkiego – także w dziedzinie charakteru moralnego. Właśnie dlatego ludzie szlachetni (czyli cnotliwi) są od siebie różni – jedni celują w pewnych zaletach, inni w innych. Nie ma jednego ideału, do którego wszyscy muszą dążyć. Jest za to wiele dobrych wzorów, które dla jednych są bardziej osiągalne, podczas gdy dla innych bardziej realistyczne są inne cele. Zależy to między innymi od płci i wieku.