Konfederacja dzieli się trochę

Agresja Rosji na Ukrainę ani na jotę nie zmieniła nawyków Janusza Korwin-Mikkego, który w swoich wojennych komentarzach robi to, co zwykle, czyli śmieszy, tumani i przestrasza. Podobnie jak kiedyś z Hitlerem, którego politykę na wiele już sposobów racjonalizował i relatywizował, cóż szkodziło tym razem rozebrać na czynniki pierwsze racje Putina i na gruncie logiki dowieść ich słuszności? Tyle że w sytuacji realnej wojny kontekst się jednak zmienił i co kiedyś uchodziło „krulowi” płazem, teraz zaczęło kłuć w oczy nawet wierną fanowską bazę.