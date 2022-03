Dokąd jadą ukraińscy uchodźcy

Od początku wojny polską granicę przekroczyło już ponad 2,1 mln uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi. Część z nich pojechała dalej, głównie na Zachód, inni się do tego przymierzają. O ile dokładnie osób może chodzić, nie wiadomo – Ministerstwo Infrastruktury podaje jedynie statystyki dotyczące uchodźców wyjeżdżających koleją i tylko do niektórych krajów. Dowiadujemy się z nich, że do 17 marca do Niemiec i Czech wyjechało w ten sposób 144 tys. osób.

Ale wielu uchodźców i uchodźczyń korzysta też z autobusów wysyłanych do Polski przez inicjatywy pomocowe z różnych krajów.