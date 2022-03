O wspierającej rosyjską armię kampanii propagandowej pisze „Nowaja Gazieta”: „Litery »Z« w kolorach georgijewskiej wstążki i hasztagi »Swoich nie porzucimy«, naniesione na kawałki płótna, przywiązano do boków dwóch reniferów ciągnących sanie. Można to obejrzeć na filmiku, przygotowanym na rocznicę »Krymskiej wiosny« przez muzeum krajoznawcze we wsi Łowziero w obwodzie murmańskim. Dotychczas w kampanię popularyzującą wiadome litery alfabetu łacińskiego zwierząt raczej nie włączano.