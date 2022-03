Koniec z maseczkami i kwarantanną. Ale nie z covid-19

To nie covid złagodniał, ale to my staliśmy się na niego bardziej odporni.

Covid jest do zaakceptowania – ogłosił rząd, znosząc przy tym izolację domową dla zakażonych, kwarantannę oraz obowiązek noszenia maseczek (choć trzeba je będzie jeszcze zakładać w placówkach medycznych). Światowa Organizacja Zdrowia nie myśli odwoływać pandemii, ale my idziemy za przykładem innych krajów w Europie, w których zwolniono obywateli z obostrzeń, mimo często rosnących wskaźników infekcji – za które odpowiada najnowsza odmiana wariantu omikron koronawirusa: BA.02. Podobnie jak w Polsce zakażenia te większość przechodzi w miarę łagodnie: nie jest wymagany pobyt w szpitalu, a to podstawowy warunek, by zacząć traktować SARS-CoV-2 jak jeden z co najmniej kilku krążących w środowisku wirusów układu oddechowego.