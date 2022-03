Władza chce grzebać w konstytucji

Rolą konstytucji jest powściąganie władzy, a nie ułatwianie jej samowoli.

Rząd PiS chce wpisać do konstytucji możliwość konfiskowania bez sądu majątków „rosyjskich oligarchów” oraz „podmiotów i osób prywatnych, które są zaangażowane we wspieranie działań Federacji Rosyjskiej”. Gdyby do tego doszło, mielibyśmy unikalną w świecie konstytucję wymieniającą „rosyjskich oligarchów”. To nie tylko dziwactwo. To przepis niebezpieczny, pozwalający władzy dowolnie oskubywać z majątków zarówno Rosjan – pod pretekstem, że są „oligarchami” (to nie jest pojęcie prawne) – jak i rodzimych przedsiębiorców pod pozorem „wspierania działań Federacji Rosyjskiej”.