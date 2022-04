201 735 podpisów udało się zebrać pod obywatelskim projektem Legalna Aborcja Bez Kompromisów. To ponad dwa razy więcej, niż wymaga prawo. Zważywszy, że podpisy były zbierane w warunkach pandemicznych, jest to ogromny sukces. Projekt otwiera deklaracja, że każda osoba ma prawo do samostanowienia w dziedzinie swojej płodności, rozrodczości i rodzicielstwa. Aborcja ma być legalna do 12. tygodnia ciąży bez podania przyczyn. A po 12. tygodniu można wykonać zabieg, jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, diagnostyka wskazuje na nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu oraz gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.