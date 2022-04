Uchodźcy w Polsce: ilu ich jest, kim są

Od początku wojny do Polski wjechało już ponad 2,8 mln uchodźców z Ukrainy.

Od początku wojny do Polski wjechało już ponad 2,8 mln uchodźców z Ukrainy – wynika z danych polskiej straży granicznej. Rośnie też grupa osób powracających do Ukrainy. Do połowy kwietnia (od 24 lutego) takich powrotów odnotowano 652 tys.

Numer PESEL, uprawniający m.in. do podjęcia nauki i pracy, nadano dotychczas 869 tys. osób. Z czego przeważającą większość, bo aż 96 proc., stanowiły kobiety i dzieci (tych do 12 r.