Pieniądze i sprawiedliwość. Jak się ziobryści targują z PiS

Wyglądało na to, że się dogadali. Ziobryści mieli poprzeć prezydencki projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a Unia miała odblokować rozmowy o Krajowym Planie Odbudowy. Ale wszystko zahamowało.

Afisz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie wzywający do przywrócenia do orzekania sędziów Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna.

Ziobryści postanowili się jeszcze potargować. A rząd nie wygląda na zdeterminowanego, by uchwalić ustawę. Do tego nie robi nic, by powstrzymać dalsze prześladowania sędziów. Wyraźnie bardziej od unijnych pieniędzy ceni sobie możliwość rządzenia, do czego niezbędne są mu głosy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Nie pójdzie z Ziobrą na zwarcie.

W dniu, gdy sejmowa komisja zajmowała się projektem prezydenckim, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska) opublikował w „Rzeczpospolitej” artykuł, w którym z jednej strony deklarował, że należy bronić suwerenności polskiego wymiaru sprawiedliwości przed zakusami Unii, a z drugiej – kreślił granice kompromisu w pracach nad prezydenckim projektem.