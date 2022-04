Kara za pomoc

Zaostrzają się działania służb mundurowych skierowane przeciwko aktywistom działającym na polsko-białoruskiej granicy. Ostatnie tygodnie to seria kolejnych zatrzymań i spraw sądowych z udziałem wolontariuszy, którzy próbują pomagać uchodźcom. Pierwsza ze spraw dotyczyła czwórki aktywistów, którzy 22 marca udzielali pomocy rodzinie z siódemką dzieci – wzięli ich do samochodów, aby przetransportować z lasu w bezpieczne miejsce. Zostali zatrzymani, prokuratura zarzuciła im organizację nielegalnego przekraczania granicy (grozi za to do 8 lat więzienia) i skierowała wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie.