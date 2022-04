Przez ciemny tunel idziemy ku przyszłości. Tyle że żadnego światełka na końcu nie widać. Wiadomo dlaczego.

Ten tunel za jakiś czas ostro skręci i wtedy dopiero zobaczymy, co nam się trafi. Jasna przyszłość? A może nic nowego? Duch w nas zwiotczał. Może lepiej przyszłość zostawić następnym pokoleniom, zaś teraz, po ciemku, zawróćmy, by dojść do przeszłości. Co tu dużo gadać, w 1989 r. było trochę – posłużę się eufemizmem – bałaganu, ale mieliśmy nadzieję, ba, pewność, że najgorsze odchodzi do lamusa. Dziś z tego lamusa różne rzeczy wyciągają nam jako świeżyznę. Choćby sparszywiałą propagandę.