PiS i Solidarna Polska grają o pietruszkę

Nadal mamy pat w pracach nad prezydenckim projektem likwidacji – a właściwie przemianowania – Izby Dyscyplinarnej SN na Izbę Odpowiedzialności. Nie wydaje się, by rząd był zdeterminowany, aby dać Unii pretekst do odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. A już na pewno determinacji w tej sprawie nie ma Solidarna Polska. Ziobryści pieniędzy z UE nie potrzebują. Co więcej, ogłosili, że powinniśmy przestać płacić unijne składki.

W zeszłym tygodniu po raz trzeci spotkała się sejmowa komisja, aby pracować nad projektem.