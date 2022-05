Z ostatniej strony

Rosyjski opozycjonista Leonid Gozman w niezależnym portalu Nowaja Gazieta. Europe: „Lepiej przypomnijmy sobie, ile zła uczynił nasz kraj. Spis z samego tylko XX w. poraża wyobraźnię. Gułag i rewolucyjny terror, oddziały zaporowe i Smiersz, rozprawy bez sądu jeszcze w czasach Rewolucji Lutowej, całe oceany kłamstwa i obłudy. A do tego Praga, Afganistan, Grozny. (…) Tak więc błyskotliwy najazd na Ukrainę nie nastąpił z pustego miejsca. My już co najmniej przez stulecie tak się zachowujemy.