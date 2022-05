Ojczyzna wampirów

Nadchodzący wielkimi krokami kolejny Dzień Matki jest zawsze świętem pełnym ambiwalencji.

Dziś będzie o książce i o matkach. To taki bardzo klasyczny zestaw, może nawet klasycznie polski – nasi narodowi wieszcze do matek swych strofy pisali chętnie, każąc ich sercom drżeć z różnych powodów (na przykład w związku ze swoją patriotyczną działalnością). Dzięki temu motyw miłości do matki nie raz się na lekcjach przerabiało i każde dziecko wie, że Polska jest naszą matką, ale jest też jednocześnie ojczyzną, czyli ziemią ojców, ale jednak matką, bo ojczyzna ma takie bardziej matczyne oblicze, ale się nie może nazywać matczyzną, bo ojczyzna to spadek po ojcach, a jaki można mieć na Boga spadek po matkach – nic więc dziwnego, że nadchodzący wielkimi krokami kolejny Dzień Matki jest zawsze takim świętem pełnym ambiwalencji.