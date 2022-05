Polska szykuje się do wojny. Może to Rosję zniechęci

Przyspieszają polityczne przygotowania do ewentualnej zbrojnej konfrontacji z Rosją, co pozwala mieć nadzieję, że jak Rosja się o nich dowie, to się do konfrontacji zniechęci.

Na czoło wysuwa się pomysł zapewnienia Polakom łatwego dostępu do pistoletów i karabinów maszynowych. Z uwagi na to, co się dzieje w Ukrainie, poseł Paweł Kukiz chce przyspieszyć prace nad ustawą w tej sprawie. „Dzięki niej będziemy mieli społeczeństwo bardziej przygotowane do obrony” – zapewnia. Z łatwo dostępną bronią w ręce każdy Polak będzie mógł chronić przed najeźdźcami swój dom, lodówkę, pralkę i armaturę łazienkową. Jeśli coś w propozycji Kukiza rozczarowuje, to tylko brak rozmachu i przesadna ostrożność; projekt nie ułatwia np.