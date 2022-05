Ostatnie takie matury?

„Przewidywalny” egzamin z języka polskiego, matematyka „do przejścia”, „dosyć łatwy i przyjemny” język angielski. Tak można streścić przeważające wśród maturzystów wrażenia z zakończonej 23 maja głównej sesji egzaminacyjnej. Podeszło do niej 289 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich, a także 41 uczniów z Ukrainy, którzy dołączyli do polskich kolegów po wybuchu wojny. Absolwenci musieli też przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.