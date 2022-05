Czy Unia zaakceptuje Krajowy Plan Odbudowy?

W czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma przyjechać do Polski, żeby zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy. Pretekstem ma być spełnienie warunku likwidacji Izby Dyscyplinarnej, co w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm w ramach prezydenckiego projektu. Pozostałe warunki UE: przywrócenie sędziów odsuniętych od orzekania i reforma postępowania dyscyplinarnego, by nie służyło do prześladowania niezawisłych sędziów, mają być wpisane do KPO jako „kamienie milowe”, po spełnieniu których Unia zwróci Polsce pieniądze za zrealizowane z KPO programy.