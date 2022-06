Wybory ważne, ale czy rzetelne?

Wybory: wolne, regularnie odbywane są istotą demokracji. Ale głosowanie bez fałszerstw to nie to samo co wybory rzetelne. Diabeł tkwi w szczegółach. Podział na okręgi, zasady kampanii wyborczej, systemy przeliczania głosów na mandaty i wiele innych kwestii gaszą wiarę, że wybór jest rzeczywiście wolny, niezmanipulowany, szanse były równe, a wynik zależał tylko od woli głosujących. Politycy uspokajają, a media im basują: „Jeśli coś nie jest w porządku, są protesty, można oponować. Można iść do sądu.