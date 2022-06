Sextornado

Róg Rakowieckiej. Za oknem tramwaju tabliczka z napisem „szyny po napawaniu”. (Zazdroszczę szynom, bo mnie nikt nie napawa).

Na tym rogu mieści się zakład zegarmistrzowski, do którego udałam się celem naprawy mego analogowego zegarka. Zegarek jest nakręcany ręcznie. Nic o mnie nie wie. Jest to zegarek pozbawiony wiedzy na temat kontaktów do moich znajomych, przedmiot ten nieświadom jest, ile kroków wykonuję po mym gospodarstwie, zanim w ogóle wyjdę do ludzi. Nie wie, na jakim żyje świecie. Sam nie znalazłby domu, bo nie zna mojego adresu, nie sięgnąłby po garnek zupy, bo nie ma połączenia z moją lodówką. Po przeglądzie u zegarmistrza zabrałam zegarek do kina na film „Najgorszy człowiek na świecie”.