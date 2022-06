Hi, hi, hi

Trąby grały, hotel czekał, delegaci nie zawiedli. Jubileuszowy XXX Zjazd NSZZ Solidarność obradował w Zakopanem.

Maj na finiszu. Deszcze walczą ze sobą, który bardziej mokry, wiatry się ścigają, który szybszy. Szybszy to ten gorszy, bo drzewa łamie, a przecież mogłyby sobie stać aż do trzeciej czterolatki Zjednoczonej Prawicy. Wyrżnęłoby się je uroczyście w ramach akcji „W dni powszednie i w każde święta piękna jest Polska w pień wycięta”. Przed uruchomieniem pił ksiądz pokropiłby drzewa święconą wodą, a potem do leżących przemówiłby premier Morawiecki (albo inny): „Służcie dalej ojczyźnie, wasze pnie będą świadczyć o naszej wielkości i dumie, o tym, że rosłyście na polskiej praworządnej ziemi”.