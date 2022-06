Z ostatniej strony

Działania wojenne na terytorium Ukrainy – pisze „Nowaja Gazieta. Europe” – doprowadziły nie tylko do zagłady (według danych ONZ) 3811 cywilów i dziesiątków tysięcy żołnierzy, do zniszczenia wielu miast. Operacja wojenna ma jeszcze jedną ofiarę – przyrodę. Bombardowania i ostrzał artyleryjski, przemieszczenia ciężkiego sprzętu, walki na polach i w lasach – wszystko to powoduje ogromne straty również w świecie roślin i zwierząt. Ciężka broń, używana przez człowieka, niszczy systemy górskie, wypala ziemię orną, zatruwa rzeki.