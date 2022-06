Do biegu, gotowi… Kampania nieformalnie już się zaczęła

Jak słyszymy, przy Nowogrodzkiej ustalono, że do jesieni jest czas, aby przekonać ludzi, że nikt im tyle nie dał co PiS.

Do wyborów parlamentarnych jest jeszcze ponad rok, ale kampania wyborcza już ruszyła. „Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy. Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju – stara, wypróbowana metoda” – wzywał w sobotę 4 czerwca Jarosław Kaczyński. Konwencja mobilizacyjna odbyła się z typowym dla PiS rozmachem. Będą dobre obrazki do spotów wyborczych. Tłum działaczy, zwieziony autokarami na koszt partii z całej Polski, nie pomieścił się w wynajętej w podwarszawskich Markach sali.